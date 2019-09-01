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В Варшаве заявили, что Россия не соответствует «исторической правде»


1.9.2019 10:18
В Варшаве заявили, что Россия не соответствует «исторической правде»Фото: vk.com

Как пояснил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, Владимира Путина не позщали на мемориальные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, потому что РФ якобы не соответствует "исторической правде", передает Radio Mariya.

В Варшаве составляли список приглашенных с учетом современных критериев. В результате выбор польских властей пал на лидеров государств Евросоюза, НАТО и представителей "Восточного партнерства". Прокомментировав решение Варшавы, Шимон Шинковский вель Сенк заявил о том, что поляки намерены отдать дань памяти трагическим событиям в духе "исторической правды". Однако Москва, по его словам, якобы в этом не заинтересована.

При этом Шинковский заявил, что польское руководство меняет подход к вопросам истории. На мероприятиях, состоявшихся десять лет назад, присутствовал лидер РФ Владимир Путин, но сейчас на церемонию позвали главу Соединенных Штатов Дональд Трамп (американский президент отменил поездку).

Напомним, ранее от визита в польскую столицу отказался Александр Лукашенко. Издание Rzeczpospolita сообщило о том, что белорусский лидер не принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды с учетом того, что на мемориальные мероприятия не позвали главу РФ. В материале отмечалось, что глава Беларуси таким образом собирается выразить солидарность Владимиру Путину.

Автор: Злата Богатова
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