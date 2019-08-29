Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко отказался от приглашения посетить Польшу 1 сентября

29.8.2019 01:19

Фото: livejournal.com



Как заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Александр Лукашенко действительно не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, хоть и получил приглашение от польского руководства.



Церемония, которая состоится в Варшаве, запланирована на 1 сентября.



По словам Анатолия Глаза, в качестве официального представителя Минска на церемонии будет присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Польше Владимир Чушев. После комментария по поводу участия главы государства Александра Лукашенко в мемориальных мероприятиях в Варшаве, представитель внешнеполитического ведомства выразил президенту Польши признательность за приглашение, которое ранее поступило в адрес президента страны.



Незадолго до этого издание Rzeczpospolita сообщило о том, что белорусский лидер не принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды с учетом того, что на мемориальные мероприятия не позвали главу РФ. В материале отмечалось, что Александр Лукашенко собирается выразить солидарность Владимиру Путину, поэтому не полетит в Польшу. Не будет на церемонии и никого из представителей руководства страны - Минск представит посол.



Автор: Злата Богатова

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