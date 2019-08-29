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Лукашенко отказался от приглашения посетить Польшу 1 сентября
29.8.2019 01:19
Фото: livejournal.com
Как заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Александр Лукашенко действительно не собирается принимать участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, хоть и получил приглашение от польского руководства.
Церемония, которая состоится в Варшаве, запланирована на 1 сентября.
По словам Анатолия Глаза, в качестве официального представителя Минска на церемонии будет присутствовать чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Польше Владимир Чушев. После комментария по поводу участия главы государства Александра Лукашенко в мемориальных мероприятиях в Варшаве, представитель внешнеполитического ведомства выразил президенту Польши признательность за приглашение, которое ранее поступило в адрес президента страны.
Незадолго до этого издание Rzeczpospolita сообщило о том, что белорусский лидер не принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды с учетом того, что на мемориальные мероприятия не позвали главу РФ. В материале отмечалось, что Александр Лукашенко собирается выразить солидарность Владимиру Путину, поэтому не полетит в Польшу. Не будет на церемонии и никого из представителей руководства страны - Минск представит посол.
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