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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
13:46
Фото: livejournal.com
Решение было вынесено с учетом того, что нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" успели положительно себя зарекомендовать в колонии, передают российские СМИ. Александр Кокорин и Павел Мамаев активно вели пропаганду здорового образа жизни, и в результате администрация исправительного учреждения дала им положительную характеристику.
Руководство колонии поддержало на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов, сообщают российские СМИ.
Позже стало известно о том, что прокуратура не собирается оспаривать решение суда об УДО Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как отметил заместитель алексеевского межрайонного прокурора Белгородской области Дмитрий Пакалов, прокуратура поддержала позицию адвокатов, учитывая, что осужденные успели зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.
Напомним, в минувшем мае оба спортсмена были признаны виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью - за потасовки в столице футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву назначено наказание в виде полутора лет и одного года пяти месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима.
Учитывая, что спортсменов арестовали в октябре прошлого года, было очевидно, что уже в ближайшее время они смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение - в соответствии с российским законодательством, проведенный в СИЗО срок засчитывается как день за полтора (распространяется на статьи средней тяжести).
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