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Двое высокопоставленных чиновников пострадали в драке с Кокориным и Мамаевым
8.10.2018 19:18
Фото: sobitie.com.ua
Представители Министерства промышленности и торговли РФ прокомментировали инцидент с участием своих сотрудников.
По данным российских СМИ, чиновники в одном из столичных кафе вступили в перепалку с игроками "Краснодара" Павлом Мамаевым и петербургского "Зенита" Александром Кокориным.
Как заявили в ведомстве, в драке с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным получили травмы двое чиновников. Согласно имеющимся данным, в столичные больницы после инцидента в кафе были экстренно доставлены руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин.
Сведений о том, насколько серьезные повреждения могли получить высокопоставленные чиновники, пока не поступало. Неизвестной на данный момент остается и причина конфликта, который из словесной перепалки стремительно перешел в побоище.
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