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Кокорина и Мамаева приговорили к реальному наказанию
8.5.2019 23:34
Фото: livejournal.com
Оба спортсмена были признаны виновными, передает РИА Новости.
Как указано в приговоре, "Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью".
В вердикте также указано, что злоумышленники действовали из хулиганских побуждений. Приговор сегодня, 8 мая, огласила судья Елена Абрамова. Резонансное дело рассматривал столичный Пресненский суд.
Согласно судебному решению, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву назначено наказание в виде полутора лет и одного года пяти месяцев соответственно. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.
Учитывая, что спортсменов арестовали в октябре прошлого года, уже в ближайшее время они смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение - в соответствии с российским законодательством, проведенный в СИЗО срок засчитывается как день за полтора (распространяется на статьи средней тяжести).
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