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Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал семилетний ребенок


2.9.2019 22:02
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал семилетний ребенокФото: viknaodessa.od.ua

Трагедия произошла на острове Абако, который находится в северной части государства.

Семилетний мальчик утонул, а его сестра пропала без вести, когда семья пыталась спастись от стихии.

О трагическом происшествии передает Bahamas Press. Какие-либо подробности случившегося пока не уточняются.

Ураган "Дориан" сформировался в Атлантическом океане, постепенно набирая силу. Ранее ему уже была присвоена наивысшая - пятая категория. Максимальная скорость ветра достигала на тот момент около 300 километров в час.

Как опасаются специалисты, обрушившийся на побережье Багамских островов в минувшее воскресенье, 1 сентября, ураган может оказаться самым мощным за несколько десятилетий.

Ранее глава США отменил визит в Варшаву из-за урагана, который начал формироваться в Атлантическом океане. Позже американский президент Дональд Трамп высказал мнение о том, что этот ураган способен оказаться более разрушительным, чем предполагалось ранее. По его словам, населению Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины необходимо приготовиться к серьезным испытаниям.

Автор: Злата Богатова

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