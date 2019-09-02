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Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал семилетний ребенок
2.9.2019 22:02
Фото: viknaodessa.od.ua
Трагедия произошла на острове Абако, который находится в северной части государства.
Семилетний мальчик утонул, а его сестра пропала без вести, когда семья пыталась спастись от стихии.
О трагическом происшествии передает Bahamas Press. Какие-либо подробности случившегося пока не уточняются.
Ураган "Дориан" сформировался в Атлантическом океане, постепенно набирая силу. Ранее ему уже была присвоена наивысшая - пятая категория. Максимальная скорость ветра достигала на тот момент около 300 километров в час.
Как опасаются специалисты, обрушившийся на побережье Багамских островов в минувшее воскресенье, 1 сентября, ураган может оказаться самым мощным за несколько десятилетий.
Ранее глава США отменил визит в Варшаву из-за урагана, который начал формироваться в Атлантическом океане. Позже американский президент Дональд Трамп высказал мнение о том, что этот ураган способен оказаться более разрушительным, чем предполагалось ранее. По его словам, населению Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины необходимо приготовиться к серьезным испытаниям.
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