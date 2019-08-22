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В польских Татрах пять человек стали жертвами молнии
02:45
Фото: pixabay.com
Местные экстренные службы первоначально подтвердили гибель мальчика, который скончался от электротравмы, несмотря на реанимационные мероприятия.
Позже появились сведения о том, что после удара молнии в горах Татры на юге Польши погибли пять человек, еще несколько пострадали.
По данным польских СМИ, когда началась гроза, в горах находилось порядка ста человек. Со ссылкой на спасателей отмечается, что молния могла ударить в металлический крест, установленный на вершине Гевонт. Кроме того, притянуть электрический разряд могли и цепи-ограждения у туристических дорожек.
В числе погибших - двенадцатилетний ребенок. Точное количество пострадавших туристов, которые были застигнуты в горах внезапным ураганом с грозой, выясняется. Среди тех, кто сейчас уже получает медицинскую помощь, пациенты с серьезными ожогами и ранениями головы.
В начале августа стало известно о гибели от молнии шести детей в Гвинее, а в минувшем июне трагедия случилась в столице Болгарии, где от электротравмы скончались молодой человек и его собака. На прошлой неделе двое взрослых и трое детей по той же причине погибли на Кубе.
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