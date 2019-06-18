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В Болгарии от удара молнии погибли мужчина с собакой
18.6.2019 10:33
Фото: altcoin.info
Молодой человек трагически погиб в одном из районов болгарской столицы - Софии, передают местные СМИ. Инцидент произошел во время сильнейшей грозы, обрушившейся на город несколько часов назад.
Невольным очевидцам ЧП потребовалась помощь психологов.
Как передает телевизионный канал "Нова ТВ", после того, как прямо в молодого человека попала молния, он был незамедлительно доставлен в больницу. Несмотря на все реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти пациента.
Собака погибшего мужчины, находившаяся во время грозы рядом с хозяином, от полученной электротравмы умерла на месте. Невольные свидетели трагического происшествия были вынуждены обратиться за помощью к психологам, отмечается в репортаже.
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