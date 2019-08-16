Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубе после удара молнии скончались пять человек

16.8.2019 22:01

Фото: vk.com



В числе погибших - трое детей, информирует ТАСС со ссылкой на кубинские СМИ.



Трагедия случилась на одном из пляжей в окрестностях Санта-Крус-дель-Норте, который находится на расстоянии около 40 км от Гаваны.



Со ссылкой на источники в экстренных службах кубинской столицы сообщается, что пять человек скончались на месте после удара молнии. В числе жертв стихии - трое детей. Одного несовершеннолетнего экстренно госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.



Согласно официальной статистике, которую приводит кубинский Институт геофизики и астрономии, каждый год в различных областях острова жертвами молний становятся более шестидесяти человек, больше, чем от ураганов. За период 1979-2013 годов на территории острова было зафиксировано более полутора тысяч смертельных случаев после ударов молний.



Кубинские метеорологи напоминают местному населению о "правиле 30/30", чтобы защититься от электротравмы. Специалисты призывают искать убежище в начале грозы, если между разрядом молнии и ударом грома проходит менее 30 секунд. В конце грозы не стоит покидать укрытие как минимум полчаса после того, как в последний раз прогремел гром.



Автор: Злата Богатова

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