ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
СМИ сообщают о смерти сына бен Ладена
СМИ сообщают о смерти сына бен Ладена
В Ирландии найдена мертвой блогер Мари Хингст
В Ирландии найдена мертвой блогер Мари Хингст
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечениеСемья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение
В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон
Напавший на полицейских житель ХМАО в прошлом был фигурантом нескольких уголовных делНапавший на полицейских житель ХМАО в прошлом был фигурантом нескольких уголовных дел
В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнииВ Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии
Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августаСтоличные власти заявили о согласовании митинга 10 августа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии


2.8.2019 14:14
В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнииФото: livejournal.com

Трагедия случилась, когда дети играли под ветвями мангового дерева, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, ребята разного возраста ненадолго остались без присмотра.

ЧП произошло на территории префектуры Сигири, которая расположена в северо-восточной части этого западноафриканского государства. Местный житель по имени Мамади Думбуя стал невольным очевидцем произошедшего и рассказал журналистам, что произошло в тот роковой день. По словам мужчины, рядом с детьми, игравшими под манговым деревом на заднем дворе его дома, были их матери. Почувствовав приближение грозы, Мамади Думбуя посоветовал женщинам скорее выключить телефоны, вскоре после чего они ушли по домам.

Как только дети остались без присмотра, в них ударила молния. Думбуя сразу же начал звать на помощь соседей, которые помогли ему быстро увезти пострадавших ребят в ближайшую больницу. Местный житель отметил, что по дороге скончались четырехлетний мальчик и пять девочек, которым было примерно по десять лет. Двое детей были госпитализированы, им оказывается помощь.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Бурятии погиб туристВ Бурятии погиб турист
На территории сочинского «Дендрария» откроют парк динозавровНа территории сочинского «Дендрария» откроют парк динозавров
На Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника НиконоваНа Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова
В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессыВ Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы
На юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полицииНа юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полиции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru