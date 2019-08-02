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В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии
2.8.2019 14:14
Фото: livejournal.com
Трагедия случилась, когда дети играли под ветвями мангового дерева, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам очевидцев, ребята разного возраста ненадолго остались без присмотра.
ЧП произошло на территории префектуры Сигири, которая расположена в северо-восточной части этого западноафриканского государства. Местный житель по имени Мамади Думбуя стал невольным очевидцем произошедшего и рассказал журналистам, что произошло в тот роковой день. По словам мужчины, рядом с детьми, игравшими под манговым деревом на заднем дворе его дома, были их матери. Почувствовав приближение грозы, Мамади Думбуя посоветовал женщинам скорее выключить телефоны, вскоре после чего они ушли по домам.
Как только дети остались без присмотра, в них ударила молния. Думбуя сразу же начал звать на помощь соседей, которые помогли ему быстро увезти пострадавших ребят в ближайшую больницу. Местный житель отметил, что по дороге скончались четырехлетний мальчик и пять девочек, которым было примерно по десять лет. Двое детей были госпитализированы, им оказывается помощь.
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