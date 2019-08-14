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Медведь убил жителя Камчатки
00:46
Фото: da-info.pro
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины 1978 г.р., тело которого было найдено на берегу Охотского моря.
Сигнал о ЧП поступил от местных жителей, которые обнаружили растерзанные останки в ночь на среду.
По данным регионального главка МВД, мужчина погиб в окрестностях населенного пункта Озерновский (Усть-Большерецкий район Камчатского края). Судя по следам на его теле, причиной смерти могло стать нападение крупного хищника, вероятнее всего, медведя.
Случившееся стало уже третьим случаем с начала этого года, когда на территории Камчатки из-за медведей погибали люди. В полиции напомнили, как в минувшем мае в том же Усть-Большерецком районе был убит 51-летний рыбак, а в июне погиб 43-летний сотрудник золоторудного горно-металлургического комбината "Озерновский".
Камчатский медведь является наиболее крупным из бурых медведей, которые встречаются в нашей стране. Длина тела вместе с головой у этих хищников может достигать двух с половиной метров, а масса - 600 кг. На территории Камчатского края численность их популяции превышает 20 тысяч животных.
Ранее стало известно о гибели грибника под Хабаровском. По мнению полицейских, речь также идет о нападении медведя. По факту ЧП сейчас проводится проверка.
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