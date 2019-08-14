ИнтерНовости - новости в стране и мире
В НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу
В НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу
В Карелии выясняют обстоятельства гибели мальчика из Петербурга
В Карелии выясняют обстоятельства гибели мальчика из Петербурга
В Коми нашли тело подростка, пытавшегося спасти тонувшего младшего брата
В Коми нашли тело подростка, пытавшегося спасти тонувшего младшего брата
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В прошлом году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенкуВ прошлом году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
В Жуковский после ЧП с Airbus A321 прибыл глава Росавиации В Жуковский после ЧП с Airbus A321 прибыл глава Росавиации
Медведь убил жителя КамчаткиМедведь убил жителя Камчатки
В Кабардино-Балкарии пропал ребенок из БашкирииВ Кабардино-Балкарии пропал ребенок из Башкирии
Власти Москвы разрешили проведение 100-тысячного митингаВласти Москвы разрешили проведение 100-тысячного митинга

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Медведь убил жителя Камчатки


00:46
Медведь убил жителя КамчаткиФото: da-info.pro

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины 1978 г.р., тело которого было найдено на берегу Охотского моря.

Сигнал о ЧП поступил от местных жителей, которые обнаружили растерзанные останки в ночь на среду.

По данным регионального главка МВД, мужчина погиб в окрестностях населенного пункта Озерновский (Усть-Большерецкий район Камчатского края). Судя по следам на его теле, причиной смерти могло стать нападение крупного хищника, вероятнее всего, медведя.

Случившееся стало уже третьим случаем с начала этого года, когда на территории Камчатки из-за медведей погибали люди. В полиции напомнили, как в минувшем мае в том же Усть-Большерецком районе был убит 51-летний рыбак, а в июне погиб 43-летний сотрудник золоторудного горно-металлургического комбината "Озерновский".

Камчатский медведь является наиболее крупным из бурых медведей, которые встречаются в нашей стране. Длина тела вместе с головой у этих хищников может достигать двух с половиной метров, а масса - 600 кг. На территории Камчатского края численность их популяции превышает 20 тысяч животных.

Ранее стало известно о гибели грибника под Хабаровском. По мнению полицейских, речь также идет о нападении медведя. По факту ЧП сейчас проводится проверка.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Пять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателяПять сотрудников «Росатома» погибли при испытаниях двигателя
Глава «Росатома» прокомментировал аварию на полигоне под АрхангельскомГлава «Росатома» прокомментировал аварию на полигоне под Архангельском
В Якутии пять человек погибли в ДТПВ Якутии пять человек погибли в ДТП
ООН не собирается эвакуировать свою миссию после гибели трех сотрудников в ЛивииООН не собирается эвакуировать свою миссию после гибели трех сотрудников в Ливии
Петербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнейПетербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 925


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru