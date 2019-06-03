|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке медведь растерзал золотодобытчика
3.6.2019 06:37
Фото: wildernessmastery.com
Следственные органы региона приступили к проверке по факту гибели 43-летнего мужчины, который, предположительно, скончался в результате нападения хищника, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
Как сообщила журналистам старший помощник главы краевого СУ СКР Елена Матафонова, тело работника золоторудного горно-металлургического комбината (ГМК) "Озерновский" нашли в минувшую субботу, 1 июня. Судя по следам, характерным для нападения хищника, мужчина стал жертвой нападения медведя.
По данным официальной статистики, инцидент в текущем году стал уже вторым случаем гибели людей из-за медведей. В начале мая на Камчатке при схожих обстоятельствах был смертельно травмирован 51-летний рыбак. ЧП случилось на территории Усть-Большерецкого района.
Ранее стало известно о происшествии в Канаде, где собака бойцовской породы, рискуя жизнью, защитила хозяйку от барибала.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|