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На Камчатке медведь растерзал золотодобытчика


3.6.2019 06:37
На Камчатке медведь растерзал золотодобытчикаФото: wildernessmastery.com

Следственные органы региона приступили к проверке по факту гибели 43-летнего мужчины, который, предположительно, скончался в результате нападения хищника, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.

Как сообщила журналистам старший помощник главы краевого СУ СКР Елена Матафонова, тело работника золоторудного горно-металлургического комбината (ГМК) "Озерновский" нашли в минувшую субботу, 1 июня. Судя по следам, характерным для нападения хищника, мужчина стал жертвой нападения медведя.

По данным официальной статистики, инцидент в текущем году стал уже вторым случаем гибели людей из-за медведей. В начале мая на Камчатке при схожих обстоятельствах был смертельно травмирован 51-летний рыбак. ЧП случилось на территории Усть-Большерецкого района.

Ранее стало известно о происшествии в Канаде, где собака бойцовской породы, рискуя жизнью, защитила хозяйку от барибала.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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