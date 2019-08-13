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В Хабаровском крае медведь растерзал грибника
13.8.2019 22:36
Фото: ytimg.com
Как сообщили в администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края, где произошло ЧП, мужчина от полученных травм погиб на месте.
Медведь напал на грибника в минувший понедельник, 12 августа.
По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", хищник набросился на мужчину неподалеку от населенного пункта Сулук. В утреннее время местный житель отправился в лес собирать грибы, после чего так и не вернулся домой.
Со ссылкой на источники в районной администрации уточняется, что мужчина был найден погибшим, и на его теле имелись явные признаки нападения хищника. Учитывая это, к месту происшествия были направлены охотоведы, которые застрелили хищника. Мертвого зверя доставили в ветеринарную лабораторию, где будет проведена экспертиза.
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы, добавили представители местных властей.
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