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Пропавшего на Камчатке рыбака задрал медведь


09:32
Пропавшего на Камчатке рыбака задрал медведьФото: ytimg.com

По факту обнаружения останков проводят проверку следственные органы, передают российские СМИ.

Ранее стало известно об исчезновении 51-летнего мужчины, который отправился на рыбалку в Усть-Большерецкий район.

Останки мужчины были найдены между реками Утка и Митога, неподалеку от побережья Охотского моря, в минувшую субботу, 4 мая. Предположительно, пропавшего рыбака задрал медведь.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что группа мужчин разбила рыбацкий лагерь в конце апреля. Спустя несколько дней один из рыбаков решил отойти в лес от лагеря на некоторое расстояние, чтобы попытаться поймать" сигнал сотовой связи.

После того, как лагере не дождались возвращения мужчины, были начаты его поиски. Сначала мужчины нашли тушу медведя, вероятно, убитого проезжавшими мимо охотниками.

Неподалеку от застреленного животного находились останки пропавшего рыбака. По словам очевидцев, изувеченное тело было прикопано снегом и дерном с травой, как это делают со своей добычей медведи.

Автор: Злата Богатова

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