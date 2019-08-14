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Стрелок из Крайстчерча из тюрьмы отправил письмо в Россию


14.8.2019 16:24
Стрелок из Крайстчерча из тюрьмы отправил письмо в РоссиюФото: dawn.com

По данным новозеландских СМИ, из-за оплошности сотрудников учреждения, где сейчас содержится Брентон Таррант, арестанту удалось отправить письмо некому человеку по имени Алан, который якобы проживает в России.

Как сообщает газета The New Zealand Herald, информацию об инциденте в новозеландской тюрьме уже были вынуждены подтвердить в управлении исправительных учреждений страны. В ведомстве признали, что в результате ошибки Брентону Тарранту удалось отправить письмо из одиночной тюремной камеры на волю, причем адресованное за границу.

В распоряжении журналистов оказался текст послания. В частности, в нем говорится о том, что грядет некий "великий конфликт". Позднее в Сети распространились фото рукописного текста, приписываемого Тарранту. Уточняется, что письмо стрелок из Крайстчерча создал как ответ, адресованный живущему в России Алану.

Теракт, жертвами которого стали более пятидесяти человек, был совершено 15 марта. Нападавшего - 28-летнего гражданина Австралиии Брентона Тарранта - обвиняют в террористической деятельности, убийствах и покушениях на убийства. Незадолго до инцидента Таррант отправил письмо премьеру.

Ранее сообщалось о террористе из Норвегии, который неоднократно публиковал посты в поддержку Тарранта, однако местные спецслужбы не нашли оснований для того, чтобы установить за ним особое наблюдение. В результате несколько дней назад 21-летний Филип Мансхаус был задержан за стрельбу у мечети в пригороде Осло. Сейчас он отказывается давать показания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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