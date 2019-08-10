Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киргизии в ходе столкновений пострадали около 140 человек

10.8.2019 11:19

Фото: кадр видео с youtube.com



По последним данным, в ходе столкновений сторонников бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов сторонников Атамбаева в Бишкеке получили травмы около 140 человек.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Киргизии, в течение трех дней - за период с 7 по 9 августа за медицинской помощью обратились 136 пострадавших.



Более ста из них пришли в больницы, тогда как примерно тридцати пострадавшим врачи помогли в селе Кой Таш, расположенном на расстоянии около 20 км от Бишкека.



В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в медицинских учреждениях Бишкека и Чуйской области остаются четырнадцать пострадавших. Все они находятся в стабильном состоянии, за исключением начальника ГУВД Чуйской области, который был госпитализирован с серьезным ранением головы и перенес трепанацию черепа, а потом впал в кому..



Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, где расположена резиденция Алмазбека Атамбаева, появились бойцы спецназа. Сотрудники подразделения "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии начали штурмовать особняк экс-президента, тогда как сторонники Атамбаева пытались им помешать. В результате столкновения погиб один спецназовец.



Вечером 8 августа силовикам пришлось использовать спецсредства для разгона примерно полутора тысяч сторонников Атамбаева, которые собрались в центре Бишкека. Позже появились сведения о том, что бывшего главу государства задержали и арестовали на срок до 26 августа по подозрению в коррупции.



Автор: Злата Богатова

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