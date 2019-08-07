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В Киргизии идет операция по задержанию бывшего президента Атамбаева
7.8.2019 18:13
Фото: кадр видео с youtube.com
Как передает РИА Новости, в населенном пункте Кой-Таш действует спецназ, слышны звуки выстрелов.
О начале операции по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева сообщается со ссылкой на его советницу Кундуз Жолдубаеву. По ее словам, резиденцию бывшего главы государства сейчас штурмуют силовики.
Как сообщает ТАСС, сторонники бывшего главы государства одновременно пытаются прорваться к его дому.
Правоохранительные органы блокировали все дороги, которые ведут к резиденции Алмазбека Атамбаев под Бишкеком. В штабе экс-президента Киргизии пояснили, что сторонники Атамбаева пытаются прорваться к его дому, несмотря на силовиков, которые проводят спецоперацию.
Представитель штаба сообщил, что в результате противостояния уже пострадали несколько человек. В числе раненых - сотрудник одного из местных СМИ.
В окружении Атамбаева утверждают, что спецназовцы применяют резиновые пули и шумовые гранаты. Видны вертолеты, кружащие над домом экс-президента Киргизии.
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