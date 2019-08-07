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В Киргизии во время штурма резиденции Атамбаева погиб спецназовец
00:04
Фото: pogovorim.by
Накануне вечером, 7 августа, бойцы спецподразделения силового ведомства Киргизии пытались ворваться в резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Проведение операции в пригороде Бишкека было сорвано - собравшиеся у дома экс-главы государства его сторонники дали отпор спецназовцам.
Вскоре после того, как сорвалась первая попытка штурма, силовики вновь устремились к резиденции бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева.
По официальным данным, в результате столкновений со сторонниками экс-главы государства пострадали не менее пятнадцати человек. Один из раненых спецназовцев, которые были доставлены в больницу, скончался. Вместе с тем, в ряде источников появились сообщения о том, что ранения получили около тридцати человек.
27 июня по решению парламента Киргизии c Атамбаева была снята неприкосновенность. Одновременно он лишился статуса бывшего президента, который давал ему защиту от уголовного преследования. Ранее Генпрокуратура поддержала обвинения, которые были выдвинуты парламентом.
Бывшего главу Киргизии обвиняют в незаконном обогащении и завладении земельным участком, а также причастности к освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, который еще должен был отбывать срок. Все эти обвинения сам Атамбаев называет "абсурдом", решительно отказываясь от участия в следственных действиях.
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