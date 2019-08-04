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Среди жертв стрелка в Дейтоне найдено тело его 22-летней сестры
01:18
Фото: strana.ua
Коннор Беттс
Как заявил представитель местной полиции на специально организованной пресс-конференции, трансляцию которой вел канал Fox News, тело 22-летней Меган Беттс было найдено среди погибших.
Напомним, жертвами инцидента в Огайо стали девять человек. Нападавшего застрелила полиция.
В полиции города Дейтона (штат Огайо) назвали имя злоумышленника. Им оказался 24-летний Коннор Беттс. Мотивы молодого человека, который проживал недалеко от места ЧП - в городе Беллбрук - выясняются.
Рассказывая о случившемся на пресс-конференции, представитель местного полицейского управления огласил список жертв. Как оказалось, в числе погибших была 22-летняя Меган Беттс. На уточняющий вопрос представителей СМИ был дан ответ, что тело девушки было найдено в одном районе с остальными жертвами инцидента.
Ранее в Соединенных Штатах произошло еще одно массовое убийство - в техасском городе Эль-Пасо 21-летний белый американец Патрик Крузиос открыл огонь в торговом центре Walmart, смертельно ранив двадцать человек, еще двадцать шесть пострадали и доставлены в больницы. Состояние нескольких пациентов врачи оценивают как критическое и тяжелое.
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