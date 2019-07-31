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Убийца девушки-блогера в Москве утверждает, что она его оскорбляла


31.7.2019 22:14
Убийца девушки-блогера в Москве утверждает, что она его оскорблялаФото: starhit.ru

Задержанный по подозрению в причастности к гибели девушки ранее уже начал давать признательные показания, сообщив следователям, как расправился со своей жертвой.

Судя по видеокадрам, опубликованным СКР, мужчина 1986 г.р. раскаялся и готов сотрудничать с правоохранительными органами.

Личные сведения о подозреваемом пока не разглашаются. Известно лишь, что молодой человек уже признался в убийстве девушки-блогера, тело которой несколько дней назад обнаружили в съемной квартире на западе Москвы.

Во время допроса задержанный пояснил, что мотивом убийства послужила личная неприязнь, возникшая после неоднократных оскорблений со стороны девушки. По его словам, погибшая блогерша нелестно высказывалась о его сексуальных возможностях и упрекала в финансовой несостоятельности. В результате он не выдержал и схватился за нож.

Подозреваемый при этом подтвердил, что успел нанести девушке "не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди".

Ранее в Ирландии была найдена мертвой 31-летняя блогер Мари Хингст, прибывшая в Дублин из ФРГ и получившая широкую популярность после публикаций о еврейских родственниках, якобы погибших во время Холокоста.
 

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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