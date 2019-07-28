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В Москве найден чемодан с телом убитой блогерши
28.7.2019 11:04
Фото: starhit.ru
По данным российских СМИ, преступление было совершено в съемной квартире, где в последнее время проживала девушка.
Останки блогерши, скончавшейся от ножевого ранения шеи, обнаружил хозяин жилья после того, как к нему обратились обеспокоенные родители погибшей.
Мужчина, сдававший квартиру в доме на улице Пырьева, пришел туда после звонка родителей своей клиентки. Они беспокоились, так как не могли долгое время связаться со своей дочерью и попросили проверить его, все ли в порядке. В результате мужчина обнаружил в квартире чемодан, в котором находилось обнаженное тело девушки с явными признаками криминальной смерти. Блогерше, аудитория которой составляла около 80 тысяч человек, перерезали горло.
О погибшей девушке известно, что она училась в одном из медвузов Москвы. В своем блоге она рассказывала о своих путешествиях. Полиция приступила к расследованию убийства. Согласно одной из версий, убийство могло быть совершено из-за ревности.
Ранее в Петербурге нашли тело известного видеоблогера из Белоруссии, который вместе с местным диггером готовил новый ролик, спустившись в коллектор.
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