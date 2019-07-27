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В Киото до 35 человек возросло число жертв поджога студии аниме
27.7.2019 22:39
Фото: vesti-ukr.com
Как передают японские СМИ, в результате трагических событий погибли тридцать пять человек.
Ранее власти Киото подтвердили сведения о тридцати трех погибших.
Как сообщает агентство Киодо, в больнице от полученных ожогов умер молодой человек, которому было от 20 до 30 лет. Предположительно, он являлся одним из сотрудников студии аниме Kyoto Animation, где чуть более недели назад произошел сильнейший пожар.
Со ссылкой на источники, близкие к расследованию, уточняется, что в субботу в квартире подозреваемого проводились обыски. Среди личных вещей Синдзи Ообы, в частности, были найдены произведения студии, которую он поджег. Несмотря на продолжающиеся с момента ЧП действия правоохранительных органов, это стало практически первой ниточкой, которая смогла связать подозреваемого и студию.
Напомним, утром 18 июля Синдзи Ооба, предварительно купивший горючее на АЗС, вошел в трехэтажное здание студии аниме Kyoto Animation. Выкрикивая: "Чтоб вы сдохли!", он полил пол бензином и поднес огонь. Полицейские задержали его уже через несколько минут.
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