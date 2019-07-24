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В лагере под Хабаровском, где погибли 4 ребенка, остаются свыше 170 детей
24.7.2019 21:07
Фото: МЧС РФ по Хабаровскому краю
Несмотря на рекомендации местных властей приостановить деятельность, руководство лагеря продолжает работу, передает ТАСС.
На сегодняшний день в лагере под Хабаровском, где четыре ребенка получили смертельные травмы во время пожара, остаются 175 детей разного возраста.
По словам пресс-секретаря регионального Минобрнауки Артема Красикова, несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС в корпусах "Холдоми" до сих пор остаются дети. Ребята находятся в корпусах, лагерь продолжает свою деятельность.
Вместе с тем, все родители, желающие забрать своих детей, могут сделать это в любой момент. Как отметил Красиков, после трагических событий примерно 180 ребят, размещавшихся ранее в палатках, уже вернулись домой. Из тех детей, которые находились в корпусах, родители забрали примерно 80, пояснил представитель краевой администрации.
Власти Хабаровского края после гибели трех девочек и мальчика объявили о трехдневном трауре. В связи с трагедией на базе отдыха "Холдоми" по всему региону приспущены флаги, отменили развлекательные мероприятия. Завтра, 25 июля, состоятся похороны девочки, которая погибла первой за день до своего дня рождения. Вчера ребенку должно было исполниться одиннадцать лет.
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