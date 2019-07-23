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В Хабаровском крае скончался четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в лагере


23.7.2019 21:16
В Хабаровском крае скончался четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в лагереФото: МЧС РФ по Хабаровскому краю

Мальчик, получивший в результате ЧП сильные ожоги, скончался в райбольнице населенного пункта Солнечный.

ЧП случилось на территории туркомплекса "Холдоми" Хабаровского края, где произошел пожар в детском палаточном лагере. Ранее стало известно о гибели еще трех детей.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко, скончался четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в лагере. По последним данным, в результате инцидента пострадали в общей сложности двенадцать человек, в том числе, пятеро взрослых.

Ранее на месте ЧП было найдено тело девочки, которая погибла за день до своего дня рождения. Сегодня школьнице должно было исполниться одиннадцать лет.

Позже местные власти заявили о том, что врачам не удалось спасти двух девочек, которые были доставлены в реанимационное отделение с тяжелыми ожогами. Все трое детей, скончавшиеся в больнице, ранее впали в кому. В момент поступления медики оценивали состояние маленьких пациентов как крайне тяжелое.

ЧП в туркомплексе "Холдоми" случилось минувшей ночью. В момент пожара в палаточном лагере находились около двухсот детей возраста от семи до пятнадцати лет. В результате возгорания огнем было уничтожено большинство палаток.

После гибели детей администрация региона объявила трехдневный траур.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют следственные органы. Возбуждено уголовное дело. По данным российских СМИ, возгорание могло начаться из-за полотенца, которое могли оставить сушиться на обогревателе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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