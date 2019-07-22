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Погибшей в лагере под Хабаровском девочке сегодня должно было исполниться 11 лет
10:39
Фото: vk.com
Сегодня у ребенка, погибшего при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, был день рождения, заявил зампред краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Школьнице должно было исполниться одиннадцать лет, отметил представитель местных властей в ходе заседания комиссии по ЧС.
Погибшая девочка жила в Комсомольске-на-Амуре, сегодня к ее школе приносят цветы, игрушки, зажигают свечи. В горадминистрации отметили, что еще одна их землячка сейчас находится в реанимации.
ЧП случилось накануне, 21 июля, на территории Солнечного муниципального района Хабаровского края, где произошел пожар в палаточном лагере. По данным регионального главка МЧС, в общей сложности у горнолыжного комплекса "Холдоми" в тот момент было поставлено двадцать шесть палаток. Огонь уничтожил двадцать из них.
В лагере в момент происшествия было 189 детей возраста от семи до пятнадцати лет. Девочка 2008 г.р. от полученных травм скончалась. Трое ребят доставлены в больницу, у них диагностированы ожоги. Дети сейчас находятся в реанимации, еще один ребенок находился в шоковом состоянии.
По данным российских СМИ, дети, госпитализированные после пожара под Хабаровском, впали в кому. В ряде Уточняется, что число тех, кто отравился продуктами горения и получил ожоги, увеличилось до двенадцати человек.
Следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям, в частности, "причинение смерти по неосторожности".
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