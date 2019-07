Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Тираж книги к юбилею компании Airbus отозван из-за главы о взяточничестве

14.7.2019 23:27

Фото: livejournal.com



Руководство корпорации Airbus SE приняло решение об отзыв тиража книги, которая посвящена полувековому юбилею компании.



Причиной этого стала глава, где рассказывается о расследовании взяточничества и коррупции, сообщает агентство Bloomberg.



Со ссылкой на источники уточняется, что топ-менеджеры корпорации испытывают опасения в связи с тем, что вышедшая книга будет способна повлиять на процесс расследования. В книге, например, содержатся сведения о том, как в ходе получения заказов были задействованы посредники. Некоторые из лиц, которые упоминаются в тексте, оказались фигурантами этого громкого дела.



Книгу, которая посвящена истории создания Airbus и становлению ее как конкурента Boeing Co, создал экс-корреспондент The New York Times Никола Кларк.



Расследование о коррупции в отношении Airbus американское Министерство юстиции инициировало в конце прошлого года. Ранее того же рода разбирательства проводились в Берлине и Лондоне.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:16 Власти Южной Кореи отказали во въезде 26 россиянам

Власти Южной Кореи отказали во въезде 26 россиянам 14.7.2019 21:31 В Калифорнии скончалась актриса Стефани Нижник

В Калифорнии скончалась актриса Стефани Нижник 14.7.2019 14:52 Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы

Совратившую школьника учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы 14.7.2019 13:11 В Австралии морской дьявол попросил людей о помощи

В Австралии морской дьявол попросил людей о помощи 14.7.2019 12:34 В Смоленске найдены останки погибшего летом 1812 года друга Наполеона