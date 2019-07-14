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Тираж книги к юбилею компании Airbus отозван из-за главы о взяточничестве


14.7.2019 23:27
Тираж книги к юбилею компании Airbus отозван из-за главы о взяточничествеФото: livejournal.com

Руководство корпорации Airbus SE приняло решение об отзыв тиража книги, которая посвящена полувековому юбилею компании.

Причиной этого стала глава, где рассказывается о расследовании взяточничества и коррупции, сообщает агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники уточняется, что топ-менеджеры корпорации испытывают опасения в связи с тем, что вышедшая книга будет способна повлиять на процесс расследования. В книге, например, содержатся сведения о том, как в ходе получения заказов были задействованы посредники. Некоторые из лиц, которые упоминаются в тексте, оказались фигурантами этого громкого дела.

Книгу, которая посвящена истории создания Airbus и становлению ее как конкурента Boeing Co, создал экс-корреспондент The New York Times Никола Кларк.

Расследование о коррупции в отношении Airbus американское Министерство юстиции инициировало в конце прошлого года. Ранее того же рода разбирательства проводились в Берлине и Лондоне.

Автор: Злата Богатова

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