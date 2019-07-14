|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Тираж книги к юбилею компании Airbus отозван из-за главы о взяточничестве
14.7.2019 23:27
Фото: livejournal.com
Руководство корпорации Airbus SE приняло решение об отзыв тиража книги, которая посвящена полувековому юбилею компании.
Причиной этого стала глава, где рассказывается о расследовании взяточничества и коррупции, сообщает агентство Bloomberg.
Со ссылкой на источники уточняется, что топ-менеджеры корпорации испытывают опасения в связи с тем, что вышедшая книга будет способна повлиять на процесс расследования. В книге, например, содержатся сведения о том, как в ходе получения заказов были задействованы посредники. Некоторые из лиц, которые упоминаются в тексте, оказались фигурантами этого громкого дела.
Книгу, которая посвящена истории создания Airbus и становлению ее как конкурента Boeing Co, создал экс-корреспондент The New York Times Никола Кларк.
Расследование о коррупции в отношении Airbus американское Министерство юстиции инициировало в конце прошлого года. Ранее того же рода разбирательства проводились в Берлине и Лондоне.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|