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Шепелев обнародовал доказательство инсценировки отравления Алибасова
11.7.2019 14:34
Фото: trud.ru
Судя по скриншотам, которые решил показать известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев в своей программе "На самом деле", которая выходит в эфир на Первом канале, речь действительно могла идти об инсценировке отравления Бари Алибасова.
На одном из скриншотов можно увидеть фрагмент переписки, которую помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь некоторое время назад вел с лечащим врачом российского продюсера. В частности, он пишет о том, что необходимо "предлог госпитализации" придумать без упоминания алкоголя.
По словам Моцаря, "офис и кота" он берет при этом на себя. Врач на это ответил, что действительно, лучше, чтобы упоминались "мозг и желудок".
Сразу после того, как Шепелев обнародовал во время своей программы эту переписку, Алибасов попросил воды, а потом поспешил покинуть студию.
Напомним, еще в конце июня начали звучать подозрения, что известный российский продюсер, по ошибке выпивший щелочь, якобы мог инсценировать отравление. Вскоре стало известно о неких разногласиях, возникших в близком окружении Алибасова, из-за чего в его дом даже вызывали полицию.
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