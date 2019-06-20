К дому Бари Алибасова прибыли полицейские

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20.6.2019 22:03

Фото: vk.com



По данным российских СМИ, после вызова, который был сделан из квартиры продюсера, приехали два наряда.



Случившееся прокомментировал директор Бари Алибасова.



Как передает телевизионный канал "360", первоначально полицейских вызвала диетолог Марият Мухина. Женщина, выдавшая себя за лечащего врача Бари Алибасова и сотрудницу Института им. Склифосовского, при этом утверждала, что продюсера якобы удерживают в квартире силой, накачивая снотворными препаратами. Намереваясь вырвать Алибасова из его окружения, она обратилась в полицию.



Второй вызов поступил от самого Бари Алибасов, сообщил журналистам директор продюсера Вадим Горжанкин. По его словам, в квартире произошел конфликт, после которого даже случилась некая потасовка с участием Марият Мухиной. Когда полицейские приехали, продюсер заявил, что все в порядке, и в помощи он не нуждается.



Горжанкин также отметил, что у Алибасова взяли анализы, чтобы проверить на наличие в организме психотропных веществ.



Накануне, 19 июня, с продюсером смог пообщаться телеведущий Андрей Малахов. На его вопросы о том, как вышло, что Бари Алибасов мог выпить токсичное средство и почему жидкость для труб находилась на кухонном столе, продюсер неожиданно начал говорить о войне в Афганистане. В частности, Алибасов заявил, что военные действия были удобным способом отмывать деньги. Рассказывая о том, что ощущал во время комы, продюсер сказал, что находился в плену, где его связывали и избивали.



Автор: Злата Богатова

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