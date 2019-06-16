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Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
07:19
Фото: vk.com
Врачи выявили немало странностей в недавней истории с экстренной госпитализацией известного российского артиста и продюсера Бари Алибасова.
В частности, при таком диагнозе, который ранее был озвучен, предполагается серьезное и длительное лечение в условиях стационара.
На целый ряд несоответствий указал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев. Слова эксперта приводит "Комсомольская правда". Как отметил специалист, Бари Алибасова не могли бы так быстро выписать из стационара, если бы у него действительно ранее были диагностированы тяжелые ожоги пищевода и верхних дыхательных путей.
Кроме того, на распространившихся в Сети видеозаписях Алибасов, только что выписавшийся из больницы, не выглядит исхудавшим. Это также вызывает вопросы, ведь он около трех недель находился на строжайшей диете. Не изменился у продюсера и голос, что однозначно бы произошло при таком отравлении. Поэтому врач предположил, что недавняя громкая история с отравлением — "абсолютная липа".
По мнению Румянцева, в НИИ Склифосовского продюсер мог оказаться по другим причинам. Однако для общественности предпочли рассказать о том, что он якобы по ошибке выпил едкое средство "Крот". Жидкость для очистки труб продюсер из-за слабого зрения перепутал с питьевым йогуртом, сообщали его близкие.
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