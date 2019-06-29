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Во Франции более двадцати человек пострадали из-за жары
29.6.2019 17:17
Фото: livejournal.com
Как передает РИА Новости, случаи отравлений продуктами горения в связи с аномально высокой температуры были зафиксированы на территории департамента Нижний Рейн.
В общей сложности пострадали двадцать четыре человека. Со ссылкой на префектуру департамента отмечается, что большинство тех, кому потребовалась помощь медиков, проживают в районе города Страсбург.
В сложившейся ситуации местная администрация обращается к населению с призывом повысить бдительность и сразу же обращаться в службу неотложной помощи при первых признаках недомогания. Власти рекомендуют жителям департамента купить специальные детекторы, чтобы обезопасить себя отравления.
В условиях высоких температур при использовании водонагревателей на газе или мазуте начинают выделяться токсичные дымовые газы. При нагревании солнечными лучами дымовых труб возникает риск проникновения в жилые дома продуктов горения, напоминают местные власти.
Ранее стало известно о жертвах жары в Италии и Испании.
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