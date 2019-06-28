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В Кордове из-за жары скончался подросток
28.6.2019 22:14
Фото: costablancaclub.com
Как пишут зарубежные СМИ, трагический случай произошел в испанской Кордове (автономное сообщество Андалусия).
В результате теплового удара скончался 17-летний юноша.
Информацию о смерти молодого человека из-за сильной жары подтвердили в совете по делам семьи и вопросам здравоохранения Андалусии.
Как стало известно, ЧП случилось на территории муниципалитета Кастро-дель-Рио. Юноша намеревался сходить в бассейн, чтобы хоть немного охладиться. Спустя некоторое время его обнаружили "в коматозном состоянии" и сразу же доставили в больницу.
Несмотря на все усилия реаниматологов, молодой человек сегодня утром скончался. По мнению врачей, причиной смерти юного испанца стали последствия теплового удара.
Аномальная жара отмечается в последние дни в 34 провинциях в 13 автономных сообществах Испании. В частности, в Арагоне, Каталонии и Наварре столбики термометров могут подниматься до отметки 42 градусов.
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