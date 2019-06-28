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Женская сеть myJulia.ru
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В Европе растет число жертв аномальной жары
12:52
Фото: cloudfront.net
В результате крайне жаркой погоды, которая сохраняется в Италии, скончались три человека, передают зарубежные СМИ.
Минздрав страны уже объявил о "красном" (наивысшем) уровне метеорологической угрозы в целом ряде городов.
Помимо столицы, меры охватывают пятнадцать крупнейших городов Италии - Венецию, Милан, Неаполь и другие, где температура держится на уровне 40 градусов. Погода сейчас представляет реальную угрозу для людей, даже тех, у кого все в порядке со здоровьем.
Медики рекомендуют в жару не покидать дом и пить как можно больше воды.
Ранее в Испании от теплового удара скончался 17-летний юноша. Подростка в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, где врачи сутки боролись за его жизнь.
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