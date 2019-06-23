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Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудников ДПС в Грозном


00:21
Установлена личность мужчины, напавшего на сотрудников ДПС в ГрозномФото: livejournal.com

В результате инцидента в больницу с ранениями доставили сотрудника полиции и росгвардейца, передают российские СМИ.

Как стало известно, злоумышленником оказался уроженец Грозного.

Правоохранительные органы проверяют мужчину 1996 года рождения на причастность к другим преступлениям, отмечается со ссылкой на информированный источник в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе).

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции уничтожили бандита, атаковавшего с ножом силовиков. Жизни двух человек - полицейского и росгвардейца, которые были экстренно госпитализированы после инцидента в Грозном, сейчас ничего не угрожает.

Не так давно на территории Дагенстана ответным огнем были ликвидированы двое боевиков, готовившие нападение на представителей силовых структур. В НАК информировали, что злоумышленники являлись членами запрещенного в России "Исламского государства".

Автор: Злата Богатова

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