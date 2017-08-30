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В Дагестане ликвидированы двое боевиков
10:53
Фото: livejournal.com
Злоумышленники входили в число сторонников "Исламского государства" (ИГ, деятельность ранее была признана террористической, в РФ официально запрещена). Как сообщают официальные представители НАК, ликвидированные в Дагестане боевики могли готовиться к нападениям на сотрудников силовых структур.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) проинформировали о подробностях операции в Хасавюртовском районе Дагестана, где накануне вечером уничтожили двух членов ИГ. Это случилось неподалеку от селений Карланюрт и Эндирей около 22:00 по местному времени.
Как стало известно, сотрудники правопорядка остановили ВАЗ 2109, однако находившиеся в машине вооруженные мужчины, отказавшись сложить оружие и сдаваться властям, начали стрелять. В ходе кратковременной перестрелки они были ликвидированы ответным огнем, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр НАК.
По данным правоохранителей, нейтрализованные в Дагенстане бандиты в прошлом проживали в столице республики. Сейчас устанавливается их возможная причастность к различным правонарушениям и преступлениям.
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