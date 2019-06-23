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В Грозном злоумышленник атаковал с ножом сотрудников ДПС
23.6.2019 21:35
Фото: kpcdn.net
В результате ЧП в чеченской столице пострадали два человека - сотрудники полиции и нацгвардии, передают российские СМИ. Раненых силовиков с ранениями доставили в больницу.
По предварительным данным, нападавшего ликвидировали на месте.
В столице Чечни неизвестный, вооруженный ножом, атаковал сотрудников ДПС. Как передает агентство "Интерфакс", инцидент произошел, когда правоохранители остановили для проверки автомобиль. Со ссылкой на информированный источник в СКФО уточняется, что нападение было совершено на улице Асланбека Шерипова.
Сразу после того, как водитель машины ударил одного из сотрудников ДПС ножом, коллеги пострадавшего полицейского открыли по злоумышленнику огонь. В результате нападавший был нейтрализован на месте. Личность мужчины устанавливается.
Вместе с тем, в ряде СМИ появились сообщения о том, что в больницу после инцидента были доставлены двое силовиков. Информация уточняется.
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