|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Новозеландский стрелок не признает вину
14.6.2019 13:31
Фото: windows.net
Обвиняемый в массовом убийстве австралиец Брентон Таррант отказался признать свою вину, передают зарубежные СМИ.
Напомним, жертвами вооруженного нападения в новозеландском городе Крайстчерч стали пятьдесят человек.
28-летний Таррант участвовал в очередном судебном заседании по видеосвязи. Сам же арестант сейчас остается в тюрьме строгого режима в Окленде. Ранее подозреваемому уже были официально предъявлены обвинения в пятидесяти убийствах и сорока покушениях на убийство, а также террористической деятельности.
Адвокаты новозеландского стрелка выступили к заявлением о непризнании их клиентом вины за инцидент в Красйстчерче.
В ходе заседания судья Камерон Мандер отметил, что готовы результаты психиатрических экспертиз. Судя по ним, психическое состояние Тарранта вполне позволяет ему осознавать свои действия и их последствия, равно как и признать свою вину, представ перед судом.
Предполагается, что шестинедельный процесс по этому делу начнется 4 мая 2020 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|