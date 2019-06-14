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Новозеландский стрелок не признает вину


14.6.2019 13:31
Новозеландский стрелок не признает винуФото: windows.net

Обвиняемый в массовом убийстве австралиец Брентон Таррант отказался признать свою вину, передают зарубежные СМИ.

Напомним, жертвами вооруженного нападения в новозеландском городе Крайстчерч стали пятьдесят человек.

28-летний Таррант участвовал в очередном судебном заседании по видеосвязи. Сам же арестант сейчас остается в тюрьме строгого режима в Окленде. Ранее подозреваемому уже были официально предъявлены обвинения в пятидесяти убийствах и сорока покушениях на убийство, а также террористической деятельности.

Адвокаты новозеландского стрелка выступили к заявлением о непризнании их клиентом вины за инцидент в Красйстчерче.

В ходе заседания судья Камерон Мандер отметил, что готовы результаты психиатрических экспертиз. Судя по ним, психическое состояние Тарранта вполне позволяет ему осознавать свои действия и их последствия, равно как и признать свою вину, представ перед судом.

Предполагается, что шестинедельный процесс по этому делу начнется 4 мая 2020 года.



Автор: Злата Богатова

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