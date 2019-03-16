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Эрдоган: подозреваемый в теракте в Новой Зеландии посещал Турцию
16.3.2019 20:04
Фото: rusdialog.ru
Правоохранительные органы Турции приступили к расследованию, выясняя возможные связи в стране австралийца Брентона Тарранта.
Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии по меньшей мере два раза посещал Турцию.
По словам президента Турции, исполнитель теракта в Новой Зеландии в прошлом два раза посещал его страну, сообщает агентство "Анадолу". В первый раз Брентон Таррант пробыл в Турции лишь три дня, тогда как второй визит продолжался сорок суток. Сейчас проводится расследование, чтобы установить его возможные связи в Турции, заявил Эрдоган.
Выступая в Текирдаге, турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за то, чтобы власти Новой Зеландии привлекли подозреваемого к ответственности и он оставался под арестом вплоть до вынесения приговора. Как добавил Эрдоган: "Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам?"
По информации зарубежных СМИ, Таррант посещал и другие страны, предположительно, именно из Турции он направлялся в Азию и Африку. Сейчас турецкие следователи тщательно отслеживают все его перемещения.
Расследование относительно вероятных связей Тарранта с экстремистами в королевстве также проводит и Служба безопасности Великобритании (MI5). Как пишет The Times, спецслужбы приступили к работе сразу после того, как выяснилось, что крайстчерческий стрелок призвал к расправе над мэром Лондона Садиком Ханом.
Согласно уточненным официальным данным, жертвами двойного теракта стали пятьдесят человек. По мнению новозеландской полиции, к обоим инцидентам причастен Таррант.
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