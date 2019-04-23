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Теракты в Шри-Ланке могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии
23.4.2019 12:54
Фото: netinfo.bg
По словам шри-ланкийского младшего министра обороны и СМИ Рувана Виджевардене, в числе версий рассматривается месть за недавние события в Новой Зеландии, где были совершены вооруженные атаки на две мечети.
В рамках расследования задержаны уже более двадцати человек, сообщает Reuters.
Как заявил представитель властей Шри-Ланки, в результате предварительного расследования у правоохранителей появились версии о причастности к терактам боевиков сразу двух экстремистских группировок. Виджевардене пояснил, что речь идет о таких исламистских организациях как National Thawheed Jama'ut ("Национальное единение") и местной группировке JMI — Jammiyathul Millathu Ibrahim.
В результате серии взрывов, которые прогремели в крупных городах Шри-Ланки в минувшее воскресенье, 21 апреля, когда католики отмечали Пасху, погибли более трехсот человек. По меньшей мере пятистам пострадавшим потребовалась врачебная помощь.
В числе жертв атак, объектами которых стали церкви и гостиницы, где останавливались иностранные туристы, стали свыше тридцати граждан других стран.
ЧП в новозеландском городе Крайстчерч случилось в середине минувшего марта. Австралиец Брентон Таррант, транслируя свои действия в Сети, расстрелял верующих в двух мечетях. В результате нападений погибли пятьдесят человек, свыше сорока были ранены.
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