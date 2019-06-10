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Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание
10.6.2019 22:01
Фото: livejournal.com
Близкие продюсера испытывают беспокойство в связи с тем, что Бари Алибасов, ненадолго очнувшись, вновь потерял сознание, передает телевизионный канал "360".
Как сообщил сын музыканта, его отец открыл глаза и спросил про своего кота, сразу после чего вновь заснул.
По словам Алибасова-младшего, лечащие врачи уже отменили лекарственные средства, способные вводить пациента в состояние медикаментозного сна. Доктора полагают, что Бари Алибасов уже должен был очнуться, но этого пока не случилось, пояснил сын продюсера.
Ранее появились сообщения о том, что травмы Бари Алибасова настолько серьезны, что в будущем он уже никогда не сможет нормально питаться. Как заявил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, если пациент "и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать". Рассказав о тяжелейшем поражении пищевода, представитель артиста пояснил, что получил сведения от сына Алибасова.
Как уже сообщалось, продюсера экстренно доставили в институт имени Склифосовского с ожогом пищевода 4-й степени, ожогом желудка 2-й степени и ожоговыми повреждениями верхних дыхательных путей. Как оказалось, Алибасов по ошибке выпил очистительное средство "Крот", бутылочка которого визуально напоминала питьевой йогурт.
Родственники продюсера уже выразили намерение обратиться в суд, потребовав компенсации от производителя жидкости. По факту ЧП также инициировал проверку Роспотребнадзор.
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