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Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комы
6.6.2019 20:58
Фото: smi2.net
Как рассказал сын продюсера, состояние его отца пока продолжает оставаться тяжелым, передает ТАСС.
Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогами пищевода, желудка и легких после того, как он случайно выпил едкий химикат.
Врачи приняли решение ввести продюсера в состояние медикаментозной комы. О последних новостях сообщил сын Бари Алибасова. Предполагается, что под действием препаратов пациент, которому сегодня исполняется семьдесят два года, будет находиться в течение двух суток.
Сын продюсера Бари Алибасов также отметил, что врачи пока оценивают состояние его отца как стабильно тяжелое. При этом не рассматривается возможность хирургических вмешательств, по крайней мере в ближайшие дни. Лишь после того, как будут происходить улучшения, врачи будут "предпринимать какие-то шаги", - пояснил сын продюсера.
Напомним, Алибасова экстренно доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в минувший вторник, 4 июня. По словам помощника продюсера Сергея Моцаря, Алибасов в результате случайности выпил химическое вещество, полагая, что это вода. Музыканту сейчас оказывают помощь в отделении токсикореанимации.
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