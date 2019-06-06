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Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комы


6.6.2019 20:58
Врачи ввели Бари Алибасова в состояние медикаментозной комыФото: smi2.net

Как рассказал сын продюсера, состояние его отца пока продолжает оставаться тяжелым, передает ТАСС.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогами пищевода, желудка и легких после того, как он случайно выпил едкий химикат.

Врачи приняли решение ввести продюсера в состояние медикаментозной комы. О последних новостях сообщил сын Бари Алибасова. Предполагается, что под действием препаратов пациент, которому сегодня исполняется семьдесят два года, будет находиться в течение двух суток.

Сын продюсера Бари Алибасов также отметил, что врачи пока оценивают состояние его отца как стабильно тяжелое. При этом не рассматривается возможность хирургических вмешательств, по крайней мере в ближайшие дни. Лишь после того, как будут происходить улучшения, врачи будут "предпринимать какие-то шаги", - пояснил сын продюсера.

Напомним, Алибасова экстренно доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в минувший вторник, 4 июня. По словам помощника продюсера Сергея Моцаря, Алибасов в результате случайности выпил химическое вещество, полагая, что это вода. Музыканту сейчас оказывают помощь в отделении токсикореанимации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

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