|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Выпивший химикаты Бари Алибасов доставлен в реанимацию
15:11
Фото: lilia-fridman.com
Врачи на текущий момент оценивают состояние известного продюсера как тяжелое.
По данным ТАСС, Бари Алибасов неосторожно выпил токсичные химикаты, полагая, что это вода.
Продюсера экстренно доставили в больницу сразу после ЧП. Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где находится Бари Алибасов, диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. За жизнь известного артиста сейчас продолжают борьбу лучшие специалисты отделения токсикореанимации, отметили в справочной службе медицинского учреждения.
Как рассказал журналистам помощник продюсера Сергей Моцарь, в минувший вторник, 4 июня, Алибасов случайно выпил некие токсичные химикаты. В результате у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей 2-4 степени.
71-летний Бари Алибасов начал творческую деятельность еще во времена Советского Союза. Известный российский музыкант и композитор, а также продюсер является создателем популярных коллективов "Интеграл" и "На-на". Заслуженный артист России.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|