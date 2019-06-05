Новости шоу-бизнеса

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Эрнст опроверг сведения о закрытии шоу «Голос. Дети»


13:03
Эрнст опроверг сведения о закрытии шоу «Голос. Дети»Фото: donbass.ua

Как заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, "конечно, будет новый сезон".

По его словам, руководство телеканала не рассматривает возможность закрытия музыкального шоу из-за недавних событий, когда пришлось пересматривать результаты творческого конкурса "Голос. Дети".

По данным РИА Новости, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст опроверг сведения о закрытии шоу. В будущем в эфир обязательно выйдет новый сезон творческого конкурса "Голос. Дети", заявил он.

Ранее были пересмотрены результаты финального голосования на последнем, шестом сезоне детского "Голоса". В итоге организаторы решили объявить победителями всех юных талантов, которые сумели добраться до решающего этапа. Детям тогда вручили по миллиону и предоставили возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик".

Объявляя о решении организаторов, Эрнст отмечал, что очередной, седьмой сезон творческого конкурса состоится в будущем году.

Напомним, не так давно известная российская певица Валерия подвергла критике свою коллегу Алсу, которая отправила дочку на шоу «Голос». По мнению исполнительницы, звездам не стоит пытаться продвигать собственных детей в такого рода конкурсах, хотя Микелла Абрамова и является очень талантливой девочкой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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