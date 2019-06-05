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Валерия подвергла критике Алсу, которая отправила дочку на шоу «Голос»
5.6.2019 17:06
Фото: vk.com
По мнению российской исполнительницы Валерии, не стоит звездам продвигать собственных детей в такого рода конкурсах.
На эту тему артистка высказалась в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По словам российской певицы, "не стоит известным артистам, публичным людям" стремиться отправить своих "детей вот так на Голгофу". Таким образом Валерия отреагировала на скандал, связанный с победой Микеллы Абрамовой на популярном шоу "Голос. Дети". Артистка отметила, что считает Микеллу очень талантливой. Однако Алсу, по мнению ее коллеги, не стоило направлять дочку на этот конкурс.
Напомним, вскоре после оглашения имени победителя, которым стала дочь Алсу, разгорелся грандиозный скандал. Организаторы аннулировали итоги конкурса, объявив о том, начата проверка. Выяснилось, что действительно имели место накрутки в пользу Микеллы Абрамовой. В результате были вновь объявлены победители шоу - ими стали все финалисты "Голос. Дети". Всем им вручили по миллиону.
Дочь Алсу в спецвыпуске программы участия не принимала. Позже стало известно, что миллион, который вручили Микелле, она отдает на благотворительность, однако и это решение вызвало шквал критики - Алсу упрекали в том, что она "заметает следы", с легкостью распоряжаясь чужими деньгами.
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