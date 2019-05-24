Новости шоу-бизнеса

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Названы победители шоу "Голос. Дети"
08:44
Фото: livejournal.com
Как заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, повторное голосование проводиться не будет.
Согласно решению организаторов, победителями шестого сезона шоу “Голос. Дети” признаются все, кто смог добраться до финала.
Рассказав об этом в спецвыпуске шоу, Константин Эрнст заявил о том, что каждый из победителей получит приз в размере один миллион рублей. Кроме того, у ребят будет возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”.
По словам Эрнста, очередной, седьмой сезон творческого конкурса состоится в будущем году.
В спецвыпуске участвовали все дети, вошедшие в финал шестого сезона, кроме дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Выразив по этому поводу сожаление, Эрнст подчеркнул, что Микелла, хоть и не появилась в спецвыпуске, остается таким же членом семьи "Голоса", как и все.
Не так давно Алсу впервые публично отреагировала на скандал, связанный с победой ее дочери на шоу. По словам певицы, ее дочь лично принимала решение об участии в проекте. И будет ли она сниматься в спецвыпуске, также решит самостоятельно, подчеркнула артистка. Алсу при этом добавила. что в скором времени собирается более подробно прокомментировать случившееся. Предполагается, что она сделает заявление 1 июня, в День защиты детей.
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