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Американского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентов


6.6.2019 22:40
Американского врача обвиняют в умышленном убийстве 25 пациентовФото: livejournal.com

Обвинение в убийстве двадцати пяти пациентов предъявили в американском штате Огайо, сообщает телевизионный канал Fox News.

Погибшим было от 37 до 85 лет.

По мнению обвинения, 43-летний Уильям Хьюзел, будучи врачом, умышленно назначал своим пациентам потенциально смертельные дозы болеутоляющего препарата. Преступления совершались в стенах лечебного учреждения.

Как установили в ходе расследования, которое продолжалось на протяжении полугода, врач выписывал больным фентанил, не имея при этом никакой другой "цели, кроме как ускорить их смерть". Правоохранители выяснили, что доза препарата превышала допустимую норму в десять, двадцать и даже сорок раз.

Адвокат Хьюзела продолжает настаивать на том, что его клиент лишь стремился "облегчить боль пациентов", не желая при этом лишать их жизни.

Ранее в ФРГ приговорили к пожизненному лишению свободы бывшего медбрата, который отправил на тот свет десятки пациентов. Суд признал его виновным в многочисленных убийствах, совершавшихся из-за тщеславия и скуки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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