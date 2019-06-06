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Немецкий медбрат, признанный виновным в гибели 85 пациентов, получил пожизненный срок


6.6.2019 20:26
Немецкий медбрат, признанный виновным в гибели 85 пациентов, получил пожизненный срокФото: tunisienumerique.com

Дело рассматривалось в Нижней Саксонии, передает Deutsche Welle. Суд признал бывшего медбрата Нильса Хегеля причастным к гибели не менее 85 пациентов.

Подсудимый был приговорен к пожизненному заключению.

Право просить о досрочном освобождении появится у 42-летнего Хегеля лишь через пятнадцать лет. Во время заключительного судебного заседания бывший работник клиники Ольденбурга и  больницы Дельменхорста просил прощения у родственников и друзей своих жертв, которые присутствовали в зале.

Как установили в ходе расследования, в период 2000-2005 годов медбрат вводил пациентам различные лекарства в смертельных дозах, а затем пытался их реанимировать. Во время допросов Хегель признавался, что возвращая людей, состояние которых ухудшилось из-за его же действий, к жизни, он пытался повысить свой авторитет среди коллег.

В некоторых случаях реанимировать пациентов Хегелю не удавалось. Жертвами медработника, совершавшего преступления из-за тщеславия и скуки, в результате стали не менее 85 человек возраста 34-96 лет. Психологу осужденный ранее рассказывал, что не выбирал пациентов в соответствии с какими-либо критериями. Однако со временем убийства стали для него своеобразным наркотиком, от которого было отказываться все сложнее.

Автор: Злата Богатова

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