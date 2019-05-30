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В Петербурге после гибели серфингиста возбудили уголовное дело о халатности в спортшколе
30.5.2019 19:37
Фото: vk.com
Расследование ведется в отношении сотрудников учебно-спортивного учреждения, воспитанник которого ранее погиб в акватории Финского залива.
Как уже сообщалось, 18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов был смертельно ранен в результате столкновения с "Метеором".
По итогам проверки, которую проводил Петербургский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СКР, было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. По данным ведомства, речь идет о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами СПб ГБУ "СШ по парусному спорту "Крестовский остров", в результате чего погиб человек.
Трагедия случилась в районе Петровского фарватера напротив стадиона на Крестовском острове в минувший понедельник, 27 мая. Следуя по судовому ходу, тренировавшийся там молодой человек столкнулся с катером "Метеор". После этого 18-летний виндсерфингист пропал. Спустя некоторое время спасатели обнаружили в воде фрагменты его тела.
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