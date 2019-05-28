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Погибший в Петербурге 18-летний серфингист был членом сборной по парусному спорту
28.5.2019 18:49
Фото: vk.com
Установлена личность молодого человека, который пропал в Финском заливе после столкновения с катером.
Как передают российские СМИ, погибшим оказался 18-летний серфингист Артем Акимов. Спасатели уже обнаружили останки юноши.
По данным РИА Новости, Артем Акимов ранее был включен в российскую молодежную сборную по парусному спорту. Сведения о гибели талантливого спортсмена подтвердили официальные представители Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).
Сотрудники МЧС, приступившие к поискам парня, пропавшего в Финском заливе после столкновения с "метеором", сначала обнаружили части снаряжения Акимова. Позже были найдены и фрагменты тела погибшего юноши.
По факту трагедии сейчас проводят проверку следственные органы.
Известно, что Акимов, являвшийся кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу, в последнее время занимался в школе парусного спорта "Крестовский остров". ЧП случилось во время очередной тренировки.
В Академии парусного спорта яхт-клуба Северной столицы, где в прошлом также занимался Артем Акимов, юношу вспоминают как "доброго, позитивного, открытого и отзывчивого". Парень был настоящим фанатом парусного спорта. В сообщении на сайте академии также указано, что трагически погиб не только большой спортсмен, но отличный человек.
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