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В Финском заливе после столкновения с "метеором" пропал серфер
27.5.2019 22:48
Фото: piter.tv
По данным регионального главка МЧС, в акватории Финского залива на Василевском острове под "метеор" попал мужчина, занимавшийся серфингом.
На месте ЧП сейчас проводится поисковая операция.
Сотрудники МЧС продолжают поиски серфера, который пропал после столкновения со скоростным судном в акватории Финского залива, сообщает агентство "Интерфакс".
В экстренные службы сообщение о происшествии поступило около 15.20 по местному времени. Случайный прохожий, ставший очевидцем столкновения, рассказал о том, что у Морской набережной, 37 под "метеор", направлявшийся к Петербургу, попал серфер.
Прибывшие к месту ЧП спасатели ранее уже нашли фрагменты оборудования для катания. Поиски мужчины активно продолжаются. Учитывая сильные волны, задействовать в поисках водолазов пока не представляется возможным, пояснили в ведомстве.
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