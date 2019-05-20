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Умер слоненок Дамбо, сломавший ноги в зоопарке Пхукета во время шоу для туристов
20.5.2019 20:01
Фото: nzherald.co.nz
Ранее свыше двухсот тысяч человек поддержали петицию, в которой требовали запретить шоу с участием трехлетнего слоненка Дамбо.
Руководство зверинца, обвинявшееся в жестоком обращении с животным, так и не признало своей вины в гибели маленького слона.
Слоненок Дамбо, еще недавно живший в зоопарке на острове Пхукет, во время очередного выступления сломав задние ноги. Незадолго до этого люди, испытавшие шок от мучений животного и ужасающих условий его жизни, разместили в Сети петицию. Требование запретить шоу поддержали тогда свыше 220 тысяч человек.
Как сообщает газета The New Zealand Herald, руководство зверинца слишком поздно задумалось о том, что слоненку нужна квалифицированная помощь. Ветеринары смогли осмотреть Дамбо лишь через три дня после того, как он получил тяжелейшие травмы. Драгоценное время было упущено, маленький слон погиб.
Медобследование также показало, что Дамбо очень плохо кормили, слоненок был истощен и страдал от инфекции. Администрация заставляла его выступать иногда по три раза в день. В результате бедное животное настолько ослабело, что его ноги не выдержали. Застряв в грязи передними конечностями, Дамбо сломал задние.
Авторы петиции, на которую руководство зоопарка не обратило никакого внимания, поблагодарили всех пользователей "за огромную поддержку Дамбо" и выразили надежду, что теперь слоненок сможет обрести "покой, в котором ему так жестоко отказывали при жизни".
Как пишет The New Zealand Herald, руководство зоопарка своей вины в гибели слоненка не признало. На данный момент ничего не запрещает им купить новое животное, если они захотят.
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